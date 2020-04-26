(Görüntülü) İftar için ekmek yaparkan odunluğu yaktılar

<br>BOLU'da, merkeze bağlı Yakabayat köyünde iftar için ekmek yapılan taş fırında yangın çıktı. Yangın, fırının bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İtfaiye ve köylüler tarafından söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.<br>Yangın, saat 17.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde meydana geldi. Hüseyin Metyar'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanında bulunan taş fırında iftar için ekmek yaptıkları sırada yangın çıktı. Yangın, taş fırından bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek eve sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Bolu <br>2020-04-26 20:38:45<br>

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