Başkan Allar ve Kaymakam Ünsal pazar yerlerini inceledi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, hafta sonu Kaymakam Cengiz Ünsal ile birlikte pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yaptı.

Korona virüs tehlikesine karşı Gerede’de denetlemeler devam ediyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ile hafta sonu açık pazar alanında korona virüs tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, “Alınan tedbirleri yerinde incelemek, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek amacıyla Açık Pazar Alanımızı, ilçe kaymakamımız Cengiz Ünsal Beyefendi ile ziyaret ederek vatandaşlarımızın kurallara genel olarak uyduğunu müşahede ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız zaruri alışverişlerini hızlı bir şekilde yaparak azami dikkat göstermeleridir. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

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