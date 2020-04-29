Bolu'da kumar salonuna çevirilen evdekilere para cezası

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 3 kişi ile onlara yer tahsis eden ev sahibine toplam 5 bin 318 lira para cezası kesildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Borazanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bulunan bir eve baskın düzenledi. Evde kurulan masada kumar oynayan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 200 TL'ye el koyuldu. Evde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 1250'şer lira para cezası verildi. Evi kiralayan kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca evde bulunan 4 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri gerekçesiyle, 392'şer lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-29 11:28:38<br>

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