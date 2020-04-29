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Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

İHA

Bolu'da, kumar oynanan eve düzenlenen operasyonda, 4 kişiye "Sosyal Mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para ceza kesildi.

Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

Bolu’da, kumar oynanan eve düzenlenen operasyonda, 4 kişiye “Sosyal Mesafe” kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu’da, bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 4 kişi kumar oynadığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler kumar oynanan masadaki paralara ve oyun kağıtlarına el koyarak 4 kişiye, “Sosyal Mesafe” kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile para cezası kesti.

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