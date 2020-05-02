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Bolu’da, muhtardan, ihtiyaç sahipleri için kampanya Muhtar Sedat Atlan: “İyilikler, iyilikler ile çoğalıyor”

İHA

Bolu’da, muhtardan, ihtiyaç sahipleri için kampanya Muhtar Sedat Atlan: “İyilikler, iyilikler ile çoğalıyor”

Bolu’da, Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan öncülüğünde vatandaşlar, ihtiyaç sahibi kişilerin yararlanması için yardımlaşma kampanyası başlattı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan öncülüğünde vatandaşlar, ihtiyaç sahibi aileler için Gövem sokakta köşe hazırladı. Hazırlanan köşede vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelerin alabilmesi için raflara gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi eşyalarını bırakıyor. İhtiyaç sahibi aileler de, kendileri için bırakılan malzemeleri buradan temin ediyor.

“İyilikler, iyilikler ile çoğalıyor”
Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan, iyiliklerin, iyilikler ile çoğaldığını ifade ederek, “Bu muhtarlığımın ikinci dönemi. Biz bunu birinci dönemimden beri yapıyoruz. Her sene 125 ile 130 civarında paket dağıtıyorduk. Bu sene korona virüsten dolayı 650’ye çıktı. Biz yıl içinde sürekli zaten gelen eşyaları değerlendiriyorduk. Sağ olsun, duyarlı vatandaşlarımız bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Bütün herkes, desteğini esirgemedi. ‘Bunu bütün bir yıla yayalım’ dediler. ‘Ben sana her gün ekmek vereyim’ diyenler oldu. Allah razı olsun iyilikler, iyilikler ile çoğalıyor. Çok güzel bir olay. Hiç kimse aç kalmasın. Hedefimiz o” şeklinde konuştu.

“Allah razı olsun muhtarımızdan”
Başlatılan yardımlaşma kampanyası hakkında konuşan mahalle sakini Tarkan Türköz ise, “Sağ olsun, Allah razı olsun, bu konularda öncüdür. Bizlere de her zaman öncü olmaya devam etti. Bizlere de iştirak ederek, bizim de kendisine bu şekilde destek olmamızı her zaman ister. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Allah razı olsun muhtarımızdan ve devamının da diğer mahallelerimizde olmasını da teşkil eder” ifadelerini kullandı.

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