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Muhtardan ihtiyaç sahipleri için örnek proje

DHA

Muhtardan ihtiyaç sahipleri için örnek proje

<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- BOLU´da Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan tarafından başlatılan proje kapsamında yardımlarla oluşturulan tezgahta yardıma muhtaç kişiler giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. <br>Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan, mahallede ihtiyaç sahipleri için bir tezgah kurmaya karar verdi. Mahallelinin de desteğiyle Gövem Sokak'ta ihtiyaç sahiplerinin, giyim ve gıda ihtiyaçlarını sağlayacakları tezgah kuruldu. Tezgaha durumu iyi olanlar tarafından bırakılan giyim ve gıda ürünleri ihtiyaç sahibi kişiler tarafından ücretsiz olarak alındı. <br>`İYİLİKLER İYİLİKLERLE ÇOĞALIYOR´ <br>Yılın her günü bu şekilde vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini belirten Sedat Atlan, "Her sene 125-130 civarında paket dağıtıyorduk. Bu sene koronavirüsten dolayı 650'ye çıktı. Biz sürekli gelen eşyaları değerlendiriyorduk. Duyarlı vatandaşlarımız sağ olsunlar destek oluyorlar. Herkes desteğini hiç esirgemedi. Niyetimiz yılın her günü yapmak. İyilikler iyiliklerle çoğalıyor. Çok güzel bir olay. Kimse aç kalmasın. Hedefimiz o." dedi. <br>Mahallede yaşayan Tarkan Türköz ise, "Muhtarımız ikinci dönem muhtarlık yapıyor. Sağ olsun bu konularda öncüdür. Her zaman da öncü olmaya devam etti. Bizlerin de kendisine her zaman destek olmasını ister. Bizler de elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Devamını diğer mahallelerden bekliyoruz." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT<br>2020-05-02 15:00:21<br>

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