Bolu'da kumar operasyonu

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir evde kumar oynarken yakalanan 4 kişi ile ev sahibi ve evde bulunan 1 kişiye toplam 2 bin 352 TL para cezası kesildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenlenen evde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar masasında bulunan 400 TL ile iskambil kağıtlarına el konuldu.<br>Evde bulunan toplam 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 392'şer lira para cezası uygulandı. Ev sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-02 17:26:57<br>

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