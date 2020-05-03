Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

DHA

Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem,  koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor. Küçük yaştaki öğrenciler, öğretmenleri sayesinde evlerinde kitap okuyarak vakit geçiriyor. Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu´nda 4'üncü sınıf öğretmeni olan Adnan Erdem, koronavirüs  salgınının ardından okulların kapanmasıyla öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemesi için bir proje başlatmaya karar verdi. Koronavirüs öncesinde öğrencilerinin haftada 2 hikaye kitabı...

Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem,  koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor. Küçük yaştaki öğrenciler, öğretmenleri sayesinde evlerinde kitap okuyarak vakit geçiriyor.<br>Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu´nda 4'üncü sınıf öğretmeni olan Adnan Erdem, koronavirüs  salgınının ardından okulların kapanmasıyla öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemesi için bir proje başlatmaya karar verdi. Koronavirüs öncesinde öğrencilerinin haftada 2 hikaye kitabı okumasını sağlayan Erdem, bu süreçte öğrencilerine haftanın bir günü bisikletiyle evlerine giderek kitap dağıtmaya başladı. Öğretmen Adnan Erdem, 17 öğrencisi için seçtiği kitapları bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek dağıtıyor. Öğrenciler de evlerinin önüne çıkarak bisikletiyle kendilerine kitap getiren öğretmenlerini dört gözle bekleyip, karşılıyor.  Öğrenciler, daha önce okudukları kitabı öğretmenine verip, yeni kitaplarını alarak evlerine geri dönüyor. Adnan Erdem'in bu davranışı hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor.<br>'OKULLAR AÇILANA KADAR DEVAM EDECEĞİM'<br>Adnan Erdem, okullar açılana kadar bisikletiyle öğrencilerine kitap dağıtmaya devam edeceğini belirterek, "Okullarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda. Biz normalde haftada 2 ya da 3 kere çocukların hikaye kitaplarını değiştirirdik. Okullar kapanınca böyle bir imkanımız  olmadı. Bu durumda da ben ne yapacağımı düşündüm. Haftada en azından bir kez de olsa öğrencilerimizin evine kitap götürebileceğimi düşündüm. Hikaye kitaplarını haftada 1 kez onların evlerine giderek değiştiriyorum. Onlar da bana okuduklarını geri veriyorlar. Bisiklet çok zor olmuyor. Havalar da güzel. Günlük 28 kilometre yol yapıyorum. 17 tane öğrencime her hafta düzenli olarak hikaye kitabı götürüyorum. Öğrenciler çok memnunlar. Çok severek okuyorlar.  Koronavirüs tedbirleri bitene kadar, okullar açılana kadar devam edeceğim" dedi.<br>'ÖĞRETMENİM ÇOK İYİ KALPLİ' <br>Öğrencilerden Emirhan Çelen, öğretmenin kendisini düşündüğünü ifade ederek, "Öğretmenim çok iyi. Beni ve sınıfımızdaki herkesi düşünüyor. O yüzden öğretmenim çok değerli. Evde kitap okumak çok eğlenceli. Bütün kitapları çok seviyorum. Boş olduğum zamanlarda okuyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu da çok özledim. Herkesi çok özledim. Öğretmenime bu kitapları getirdiği için çok teşekkür ediyorum, çok iyi kalpli" diye konuştu.<br>'YAPTIĞI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ'<br>Öğrenci Tolga Güner de öğretmenine teşekkür ederek, "Öğretmenime bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bana yeni bir kitap verdi. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Yaptığı bizim için çok iyi. Evde zaten canım sıkılıyor. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi.<br>'ÇOK GÜZEL BİR İNCELİK'<br>Tolga Güner'in annesi Neşe Güner ise, "Çok güzel bir incelik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte öğretmenin manevi desteğini almak o çocuğa destek veriyor. Her hafta düzenli olarak gelmesi, heyecanlı olarak beklemesi çok güzel bir şey. Ben öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. <br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-03 09:48:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın ...
Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı
Bolu’da kullanılmayan eski cami alev alev yandı
YEREL HABERLER Bolu’da kullanılmayan eski cami alev alev yandı
Bolu'da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Bolu'da kumar operasyonu
Bolu’da, kumarhaneye çevrilene eve operasyon
YEREL HABERLER Bolu’da, kumarhaneye çevrilene eve operasyon
(Görüntülü) Muhtarın başlattığı proje ile ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtarın başlattığı proje ile ihtiyaç ...
Muhtardan ihtiyaç sahipleri için örnek proje
YEREL HABERLER Muhtardan ihtiyaç sahipleri için örnek proje
Bolu’da, muhtardan, ihtiyaç sahipleri için kampanya Muhtar Sedat Atlan: “İyilikler, iyilikler ile çoğalıyor”
YEREL HABERLER Bolu’da, muhtardan, ihtiyaç sahipleri için ...
(Görüntülü) Polisten genç kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten genç kıza doğum günü sürprizi
Polis, 'evde kal' çağrısına uyan genç kıza 'doğum günü' sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Polis, 'evde kal' çağrısına uyan genç kıza 'doğum ...
Bolu’da polislerden genç kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bolu’da polislerden genç kıza doğum günü sürprizi
Bolu’da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X