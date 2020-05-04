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Bolu’da kentin en işlek caddeleri vatandaşın kullanımına açıldı

İHA

Bolu'da Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri, kontrol ve denetimler arttırılarak açıldı.

Bolu’da kentin en işlek caddeleri vatandaşın kullanımına açıldı

Bolu'da Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri, kontrol ve denetimler arttırılarak açıldı.
Bolu’da Korona virüs ile mücadele kapsamında 3 Nisan tarihinde Umumi İl Hıfzısıhhha Kurulu tarafından alınan karar ile beraber, kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri kapatıldı. 15 gün sonra tekrar toplanan Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu kararı uzattı. Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararlar doğrultusunda İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddeleri kontrol ve denetimler arttırılarak tekrar yayaların kullanımına açıldı. Alınan kararlar kapsamında caddelere maskesiz giriş yapılamayacağı belirtilirken, aynı ortamda bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması durumunda da haklarında işlem yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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