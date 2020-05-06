Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.<br>Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle araç trafiğinin yoğun olmaması ulaşımda aksama yaşanmamasını sağladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-06 09:16:03<br>

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