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Bolu’da, Zonguldak’tan gelip kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şehir dışından gelip kaçak kazı yapan 4 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası

İHA

Bolu'da, Zonguldak'tan gelerek kaçak kazı yaptıkları esnada, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Seyahat İzin Belgesi olmadan iller arası yolculuk yaptıkları için şahıslara para cezası kesildi.

Bolu’da, Zonguldak’tan gelip kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şehir dışından gelip kaçak kazı yapan 4 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası

Bolu’da, Zonguldak’tan gelerek kaçak kazı yaptıkları esnada, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Seyahat İzin Belgesi olmadan iller arası yolculuk yaptıkları için şahıslara para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu’nun Mengen ilçesi Gözecik köyünde, mozaik alan olarak koruma altına alınan bölgede, kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda S.K., S.K., C.S. ve Ş.A., kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda 1 adet dedektör cihazı, 2 adet dedektör cihaz adaptörü, 2 adet defin arama çubuğu, 2 adet el feneri, 5 adet kazma ve kürek, 1 adet testere, 2 adet çizme, 1 adet ruhsatlı Sarsılmaz marka tabanca, 14 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.
Zonguldak’tan geldiği tespit edilen S.K., S.K., C.S. ve Ş.A.’ya, Seyahat İzin Belgesi olmadan iller arası yolculuk yapmaları nedeniyle toplam bin 568 lira idari para cezası kesildi.

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