Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler (2)

<br>'SOSYAL MESAFE İHLALİ'NDEN CEZA<br>Bolu'da, Dubai'den getirildikten sonra karantina için kaldıkları yurtta sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kadına, götürüldükleri polis merkezinde 392'şer liralık para cezası uygulandı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan kadınlar, işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-07 17:32:04<br>
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