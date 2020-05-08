Bolu’da, 2 yaşındaki Aymira’ya polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Bolu’da, korona virüs tedbirleri nedeniyle doğum günün kutlayamayan 2 yaşındaki Aymira İlker’e, polis ekipleri sürpriz yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Borazanlar mahallesi Hürriyet Caddesinde yaşayan ve doğum gününü kutlayamayan 2 yaşındaki Aymira İlker’in annesi Mine İlker, 155’i arayarak durumu anlattı. Küçük kızın durumuna duyarsız kalmayan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ve trafik polisleri, Aymira için sürpriz yapmaya karar verdi. Hazırladıkları pasta ile küçük Aymira’nın yaşadığı eve giden polis ekipleri, doğum günü sürprizi yaptı.

Sürprizin ardından küçük Aymira, giydiği polis kıyafeti ile beraber kendisinin doğum gününü kutlamaya gelen güvenlik güçleri ile fotoğraf çekildi. Küçük kızın ailesi de polislere de bu anlamlı davranışları için teşekkür etti.

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