Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor

DHA

Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, koronavirüsten salgınından korunmak isteyenler, yaylalara akın etti. Kentin en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken At Yaylası'na gelenler, doğayla iç içe ve insandan uzak ortamda yaz aylarını geçirmeyi planlıyor. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu'nun doğal güzelliğiyle turizm yerlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilere kapatıldı. Abant, Gölcük ve Yedigöller'e gidemeyenler, hafta sonu az bilinen Karamanlar Göleti'ne gitti. Günübirlik ziyaret ettikleri gölet etrafında dolaşanlar, sessiz ve sakin ortamda doğal güzelliğin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, koronavirüs günlerinde şehirden uzaklaşıp, doğal ve az insanın bulunduğu ortamlara gelmenin kendilerini iyi hissettirdiğini söyledi.<br>Bolu'da yaşayanlar da şehirden uzaklaşıp, yaylalara gitmeyi tercih etti. Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası doldu. Bolu'nun en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken At Yaylası'na gelenler, doğayla iç içe ve insandan uzak ortamda yaz aylarını geçirmeyi planlıyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-10 10:15:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor
YEREL HABERLER Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya ...
Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor
YEREL HABERLER Bolu´da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya ...
Bolu’da, berber ve kuaförler dezenfekte edildi Bolu Belediye Başkanı Özcan: “Berber ve kuaför salonlarının dezenfektesi Pazartesi’ye kadar tamamlanacak”
YEREL HABERLER Bolu’da, berber ve kuaförler dezenfekte edildi Bolu ...
Kaybolan yaşlı kadın, 25 saat sonra ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı kadın, 25 saat sonra ormanda bulundu
Bolu’da, kaybolan yaşlı kadını jandarma timleri buldu
YEREL HABERLER Bolu’da, kaybolan yaşlı kadını jandarma timleri buldu
Gerede Deri OSB’de fabrika sayısı 45’e ulaştı
YEREL HABERLER Gerede Deri OSB’de fabrika sayısı 45’e ulaştı
Bolu'da kapalı olan oteller Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bolu'da kapalı olan oteller Ramazan Bayramı'na ...
Kilo almamak için tavuk eti tavsiyesi Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy: “Hareketleri azalanlar göğüs etiyle beslensinler” Pikniklerin açılmasıyla satışlar yüzde 15 artar”
YEREL HABERLER Kilo almamak için tavuk eti tavsiyesi Beyaz et ...
Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina ...
Bolu’da, karantinası biten 395 kişi memleketlerine gitti
YEREL HABERLER Bolu’da, karantinası biten 395 kişi memleketlerine ...
Bolu’da, 2 yaşındaki Aymira’ya polis ekiplerinden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bolu’da, 2 yaşındaki Aymira’ya polis ekiplerinden ...
Piknik yasakları tavukçuluk sektörünü etkiledi
YEREL HABERLER Piknik yasakları tavukçuluk sektörünü etkiledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X