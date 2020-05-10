Bolu’da 65 yaş üstü vatandaşlar parklarda bol bol yürüyüş yaptı

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkarak parklarda bol bol yürüyüş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün itibariyle kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Bolu’da parklara akın etti. Yaklaşık 2 aydır dışarı çıkamayan vatandaşlar, güneşli havada bol bol yürüyüş yaptı.

Uzun zaman sonra ilk kez evden çıkan 66 yaşındaki İbrahim Gülen, “Evde zor geçti. Ama böyle olduğu iyi oldu. Kader böyleymiş. Bugün hürriyetimize kavuştuk. Evde yatıyorduk, balkonda oturuyorduk. Bugün Anneler Günü olduğu için hanıma çiçek alacağım. Hava alıp eve döneceğim” dedi.

Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan 66 yaşındaki Muhsin Cefakar, “Evde yapabildiğimiz kadar spor yaptık. Başka bir yere çıkamadık. Bugünü bekledik. Çünkü insanın yürümesi gerekiyor. Yürümesek neredeyse bacaklarımız tutulacak. Biraz yürüyüş yapacağım. Saat 15.00’e kadar dolaşıp geri döneceğiz” şeklinde konuştu.

Sokakta gezmenin tadını çıkaran 88 yaşındaki Mustafa Oturan ise, “2 aydır evdeyiz. Evde bir şey yapamadık. Bugün güzel oldu. Allah bu hastalıktan kurtarsın milleti. Saat 15.00’e kadar gezeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.