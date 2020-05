Bolu’da, berberler 50 gün sonra müşterilerine kapılarını açtı Berber Hüseyin Tayşi: “10 günlük randevumuz doldu” “Müşterilerden kendi havlularını getirirse daha iyi olur”

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmasına karar verilen berber ve kuaförler, 50 gün sonra müşterilerine kapılarını açtı. Berber Hüseyin Tayşi, “Yoğun bir talep var. 10 günlük randevularımız doldu” dedi.

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart tarihinde kapatılan berber ve kuaförler 50 günün sonunda yeniden işbaşı yaptı. Yasağın kalkacağının duyurulmasıyla birlikte iş yerlerinde temizlik ve dezenfektan çalışmalarını yapan berberler bugün sabah saatlerinde iş yerlerini açtı. Yarı kapasiteli ve hijyen kurallarına uyarak faaliyetlerine başlayan berberler, eldiven, maske ve tek kullanımlık havlularıyla hem müşterilerinin hem de kendilerinin sağlıklarını korumaya çalışıyor. Randevu sistemiyle müşterilerini içeri alan berberler her müşteri arasında 1,5 metre mesafe bırakarak sosyal mesafeyi koruyor.



“Herkes kendi havlusunu getirirse daha hijyenik olur”

Berber Hüseyin Tayşi, “Bugün bismillah dedik. İnşallah daha hayırlısı olacak. Bu salgın gittikten sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Biz 6 kişiyiz. Nöbetleşe sisteme geçtik. Her gün 3 kişi çalışacak. Hem müşterinin hem de kendi sağlığımız için koltuk mesafelerine dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık havlular, örtüler. Her müşteri kalktığında koltukları dezenfekte ediyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Saat başı bir müşteri alıyoruz. Erken bitse de bitmese de koltuklarımızı, taraklarımızı, makaslarımız sterilize ediyoruz. Tek kullanımlık havlu kullanıyoruz ama bizim müşterilerimizden isteğimiz herkes kendi havlusunu getirirse daha hijyenik olacağını düşünüyorum” dedi.



“Randevular doldu”

Tayşi, bayram öncesi randevuların dolduğunu da belirterek, “Bayramdan önce 10 günlük süre zarfında telefonlarımız hiç susmadı. Randevu sistemi doldu. Biz de müşterilerimize bizi bekledikleri için teşekkür ediyoruz. Yoğun tempoyla çalışacağız. Şu an 10 günlük randevumuz dolu” ifadelerini kullandı.

“Berberlerin önemini anladık”

Sabahın ilk saatlerinde tıraş olmaya gelen Recep Öztürk, bu süreçte berberlerin değerini anladıklarını söyleyerek, “Yaklaşık 50 günden beri tıraş olmuyorum. Berberler daha açılmasaydı, orman kaçkını gibi gezecektik. Tabi duyar duymaz birkaç gün önceden aradım. Her şeyden öncesi sağlık. Berberlerin önemleri farklı. Kişisel bakım olduğu için önemleri büyük. Berberlerin önemini anladık. Bir berberler bir de sağlık çalışanlar” diye konuştu.

