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Bolu'da berberler önlemlerle hizmet vermeye başladı

DHA

Bolu'da berberler önlemlerle hizmet vermeye başladı

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Gerekli tedbirleri alarak müşterilerini randevu ile kabul eden berber Hüseyin Tayşi, "Çok uzun bir zaman oldu. İlk defa meslek hayatımızda bu kadar süre mesleğimizden uzak durduk. Dükkanlarımızı açtık mutluyuz. Tabi ki her şeyden önce sağlık. Arife gününe az bir zaman kaldı. Bütün randevularımız doldu" dedi. Gerekli hijyen kurallarını uyguladıklarını ifade eden Tayşi, "Bu sistemde biz hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Aletlerimizi sterilize ediyoruz. Buradan müşterilerimize de sesleniyorum. Biz tek kullanımlık havlular kullanıyoruz ama siz de kendi havlunuzu getirebilirsiniz. Bu süreç bittiğinde bile insanlar sağlığına ve hijyenine dikkat etmeli. Böyle bir şey ile sınanmaktayız ama biz her türlü önlemimizi aldık. Dükkanımızı dezenfekte ettik. Saatte 1 müşteri alıyoruz. Randevulu sistem ile çalışıyoruz zaten. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz mevcut. Dükkanda ve kapının önünde müşteri bekletmiyoruz. Biz ne kadar kurallara uyuyorsak müşterilerimiz de uysun" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-05-11 13:15:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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