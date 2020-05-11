Bolu’da, ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyede

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde yaptığı çalışmalarda farklı adreslerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri R.T. (34) ile S.B.A.’ya (26) ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 5 parça halinde 5,90 gram metamfetamin ve 2 parça halinde 6,04 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.T. ve S.B.A. adliyeye sevk edildi.

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