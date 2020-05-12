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Bolu’da, eğitime verilen arada öğrenciler için yapılan seralarda öğretmenler ekim yapıyor İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Hoşcan: “Üretmenin ne kadar gerekli olduğunu hissetmiş oluyoruz”

İHA

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada öğrencilerin okul bahçesinde oluşturduğu serada öğretmenler ekim yapmaya başladı.

Bolu’da, eğitime verilen arada öğrenciler için yapılan seralarda öğretmenler ekim yapıyor İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Hoşcan: “Üretmenin ne kadar gerekli olduğunu hissetmiş oluyoruz”

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada öğrencilerin okul bahçesinde oluşturduğu serada öğretmenler ekim yapmaya başladı.
Bolu’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20182019 eğitim ve öğretim yılında başlatılan “Okul Seraları” projesi kapsamında Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde öğrenciler ve öğretmenler sera oluşturdu. Geçtiğimiz yıl öğrenciler tarafından çilek ekimi yapılan ve ilk ürünlerin yetiştiği serada, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler yeni ekim yapamadı. Okul müdürü Recep Hoşcan, seranın boş kalmaması ve öğrencilerin yeniden eğitime başladığında ekili bir sera görmeleri için öğretmenler ve okul çalışanları ile serayı ekmeye karar verdi. Öğretmenlerin de desteğiyle okul bahçesinde oluşturulan seraya yılın ilk dikimi yapıldı. Daha önce meyve veren yediveren çilekleri toplanırken, öğretmenler seralara domates, biber ve salatalık ekti.

“Yılın ilk dikimine başladık”
Ara verilen eğitime rağmen sera projesini sürdüren Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Hoşcan biber, domates ve salatalık dikimi yaparak, bu yılın ilk ekimini yaptıklarını belirterek, “Okulumuzdaki sera projesi, 20182019 eğitim ve öğretim yılında bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında il çapında okul seralarının kurulması ile başladı. Biz de Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Geçen yıl bu projeyi öğretmenlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte yaptık. Bu yıl malum virüsten dolayı uygulamalar nedeniyle şu anda öğretmen ve personellerimiz ile beraber seramızı hazır hale getirdik ve ekimini yaptık. Seramızda geçen yıldan devam eden yediveren çileklerimiz var. Onlar gerçekten güzel meyve vermiş durumda. Bu sene seramızın içerisine biber, domates ve salatalık dikimi yaptık. Şu anda bu dikimler ile beraber bu yılın dikimine başlamış bulunuyoruz” dedi.

“Korona virüs sürecinde projenin önemi arttı”
Korona virüs sürecinde üretmenin ne kadar önemli olduğunu ve kendi kendine yetmenin ne kadar gerekli olduğunu hissettiklerini söyleyen Hoşcan, “Projemizin öneminin korona virüs sürecinde bir kat daha öneminin arttığını düşünüyoruz. Korona virüs süreci içerisinde üretmenin ne kadar önemli olduğunu, kendi kendine yetmenin ne kadar gerekli olduğunu hissetmiş oluyoruz. Öğretmenler olarak özellikle öğrencilerimizin toprakla buluşması ve toprakla hoş vakit geçirmesiydi hedefimiz. Bu vesile ile öğrencilerimizin kendisinin bir şey yetiştirerek mutluluğunu hissettirmek, anlamak ve görmek bizi mutlu ediyordu. Bu korona virüs süreci içerisinde toprak, tarım ile kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş ve hissetmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizle seramızın buluşmasını temenni ediyorum. İnşallah daha güzel günler olacak diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

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