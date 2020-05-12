Bisiklet hırsızı, müşteri sandığı polise yakalandı (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Bolu'da, ocak ayından beri 16 bisiklet çalan ve internetten satmaya çalıştığı sırada kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis ekipelrince yakalanan Zeynel Kılıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-12 17:52:35<br>

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