Bolu'da kumar operasyonu

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, bir evde kumar oynarken yakalanan 4 kişi ile ev sahibine bin 250'şer lira para cezası kesildi. Ayrıca evde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenlenen evde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar masasında bulunan malzemelere ve 400 lira paraya el konuldu. Kumar oynayan 4 kişi ile ev sahibine bin 250'şer lira para cezası uygulandı. Evde bulunan 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 392'şer lira para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-13 12:23:16<br>
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