Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, 1520 yaş arasındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan ancak çıkmalarına bugün izin verilen 1520 yaş arasındaki gençler, bugün sokaklara akın etti. Bursa'da, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkan gençler, büyük mutluluk yaşadı. Maske ve eldiven takan gençler, saat 15.00'da izinlerinin dolmasıyla tekrar evlerine döndü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-05-15 16:28:01<br>

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