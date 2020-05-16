Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kırgızistan'dan getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.<br>Kırgızistan'da bulunan 146 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Burada bir kez daha kontrolleri yapılan vatandaşlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu´ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-16 20:35:02<br>

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