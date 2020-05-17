Bolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti

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<br>Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün verilen sokağa çıkma izniyle cadde ve parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı. <br>Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler, bugün için verilen izinle sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve parklarda yürüyüş yaptı, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Dışarı çıkanların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. <br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-17 15:06:47<br>

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