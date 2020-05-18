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Bolu'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

DHA

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kent genelinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.  İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve...

Bolu'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kent genelinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. <br>İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.  DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-18 13:45:19<br>

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