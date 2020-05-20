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3 ay sabahlara kadar çalışarak taşınabilir solunum cihazı üretti Emekli mühendis tarafından üretilen 1,5 kilogramlık cihaz çantada taşınabiliyor Şarjlı halde 4 saat çalışan cihaz doktor ve hastalara kolaylık sağlayacak

İHA

3 ay sabahlara kadar çalışarak taşınabilir solunum cihazı üretti Emekli mühendis tarafından üretilen 1,5 kilogramlık cihaz çantada taşınabiliyor Şarjlı halde 4 saat çalışan cihaz doktor ve hastalara kolaylık sağlayacak

Bolu’da, emekli metakronik mühendisi Tufan Temiz, yapay zeka sayesinde hastanın kanındaki oksijen seviyesine göre hava desteği sağlayan, 1,5 kilogram ağırlığında taşınabilir solunum cihazı üretti.

Türkiye’de ilk korona virüs vak'asının görülmesi ile beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, yerli solunum cihazı üretim çağrısına duyarsız kalmayan emekli metakronik mühendisi Tufan Temiz, ahşap atölyesinde çalışmalara başladı. Türkiye’de ilk vak'anın görüldüğü günlerden itibaren çalışmalarına başlayan Temiz, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın sonucunda tasarımı ve yazılımı kendisine ait olan taşınabilir yerli solunum cihazının prototipini hazırladı. Yaklaşık ağırlığı 1,5 kilogram olan ve akü ile çalışabilen solunum cihazı, kişinin bilgilerinin girilmesinin ardından yerleştirilen sensörler sayesinde kandaki oksijen seviyesini ölçerek, hastanın durumuna göre solunum takviyesi yapıyor.

“İlk prototipi çalıştırdık”
Ürettiği solunum cihazı hakkında bilgiler veren Tufan Temiz, ilk prototipi çalıştırdıklarını belirterek, “Mart ayında korona virüs ortaya çıktığında Sağlık Bakanı ve Teknoloji Bakanı ‘Solunum cihazına ihtiyacımız olacak, yerli ve milli üretim yapabilecek herkes bu işe girişsin. Mücadele başlayacak’ dediler. Ben de o zaman kendi imkanlarımla tasarlayabileceğim bir cihaz düşündüm. Benim imkanlarım taşınabilir bir cihaz yapabilecek kadardı. Öyle başladım ben tasarımlara. 10 Mart’tan bugüne kadar bin 200 satır kodlama yaptım. İlk prototipi çalıştırdık. Bunu yaparken de tıbbi konularda nasıl olması konusunda Selami doktorumuz bize çok yardımcı oldu. 10 Mart’tan bu yana sabahlara kadar çalıştık” dedi.

“Tasarımda görseli daha düzgün, daha işlevsel bir cihaz ortaya çıkacak”
Son düzenlemelerin ardından görseli daha düzgün ve işlevsel bir cihaz ortaya çıkaracağını söyleyen Temiz, “Prototip çalıştıktan sonra farklı tasarımlara yöneltti bizi. Eksiklerimiz ortaya çıktı. Onları da yaptık. Son tasarımda görseli daha düzgün, daha işlevsel bir cihaz ortaya çıkacak. Bizim burada kart yapma şansımız yok. Kartları dışarıdan alıyoruz. Ama kartların dışında her şeyi burada kendimiz yapıyoruz” diye konuştu.

“En büyük özelliği taşınabiliyor olması”
Ürettiği cihazın en büyük özelliğinin taşınabilir olması olduğunu belirten Temiz, “En büyük özelliği taşınabiliyor olması. Yaklaşık ağırlığı 1,5 kilogram. Çok kolay kullanılabilen, mekanik bir arıza olduğunda birkaç saniye içinde manuel kullanıma dönebilen bir cihaz. Ambulanslarda, mobil sağlık ekipleri çantasında taşıyabiliyor. Aküyle 4 saat boyunca çalışma kapasitesi var. Ama normalde elektriğe taktığınızda çalışabiliyor. Akülü olmasının sebebi kırsal alanda müdahale yapmaları gerektiği zaman” şeklinde konuştu.

“Makinede 3 segment var”
Temiz, oksijen sensörünü hastanın parmağına taktıktan sonra gerisini makinenin hallettiğini ifade ederek, “Yapay zekayla çalışıyor. Hastanın parmağına takacağınız bir sensörle makine çalışmaya başlıyor. Kanındaki oksijen oranını ölçüyor. Makinede doktorun bir takım ayarları girmesi gerekiyor. Hastanın yaşını girmesini gerekiyor. Çünkü makinede çocuk, yetişkin ve yaşlı 3 segment var. Ona göre seçimini yapıyor. Oksijen sensörünü parmağına taktıktan sonra gerisini makine hallediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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