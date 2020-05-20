Bolu'da 173 sikke ve tarihi eserler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın operasyonu ile Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 173 tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce´den Bolu´ya hareket halinde olan otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu merkeze bağlı Yolçatı köyü girişinde oluşturulan uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 102 sikke, heykel, haç, yüzük ve ok ucu gibi 71 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan A.S.D. ve O.A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-20 22:54:15<br>

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