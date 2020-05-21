Bolu'da rüzgar ağacın dalını kırdı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 metre yükseklikteki bir göknar ağacının dalı kırılarak yola devrildi.<br>Bolu kent merkezinde, öğle saatlerinde kısa süreli şiddetli rüzgar etkili oldu. Yaklaşık 1 dakika süren rüzgar sırasında Bahçelievler Mahallesi Vardallı Sokak'ta bulunan bir göknar ağacı tepe noktasından kırıldı. 15 metre yükseklikteki ağacın üst kısmındaki 5 metrelik bölümü yola devrildi. Yolda araç ve insanın bulunmaması faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen belediye ekipleri yoldaki ağacı parçalara bölerek kaldırdı.<br>Görgü tanığı Nail Kandemir, "Bir anda toz duman oldu. Ağaç aşağıya düştü. Araçlarda hasar olmadı. O sırada oradan geçen araç yoktu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-21 14:52:54<br>
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