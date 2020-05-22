Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.<br>İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Güzergahta ise araç yoğunluğu yaşanmıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-05-22 12:20:42<br>

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