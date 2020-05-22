Bolu'da yaylaya kar yağdı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>SARIALAN YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ<br>Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, beyaza büründü. Kısa süreli etkili olan kar yağışı, daha sonra durdu.<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-22 17:35:48<br>

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