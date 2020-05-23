Temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine tepki gösterdi

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokakta temizlik yapan temizlik işçisi, kendisine sürekli talimat verdiğini öne sürdüğü amirine tepki gösterdi.<br>Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan temizlik işçisi, Hürriyet Caddesi'nde yerlerden izmaritleri toplarken, kendisine talimatlar veren amirine sinirlendi. İşçi, kendisine sürekli talimatlar verdiğini söylediği amirine, "Yahu benim işimi bana mı öğretiyorsun. Ben 60 yaşıma girmişim. Sen benim evladım yaşındasın. Adam gibi çalışıyorum ben" dedi.<br>İşçi daha sonra üzerinde bulunan iş elbisesini çıkarıp, amirine vermek istedi. Bu sırada, o noktada görevli olan bir trafik polisi tartışmanın nedenini sordu. İşçi, trafik polisine, "Saat 06.00'da işe başladım. Buraları temizliyordum. Bu adam 08.00'da gelip çavuşluk yapıyor. Bana şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diyor. Yahu sabahtan beri çöp arabasını bırakacaksın diyor. Yahu ben topladığım çöpü cebime mi koyacağım?" diyerek olayı anlattı.<br>Trafik polisi daha sonra tarafları sakinleştirdi. İşçi tekrar işine döndü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-23 12:56:07<br>

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