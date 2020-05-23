Bolu Dağı Tüneli en sakin bayramını geçirecek

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli, tarihinin en sakin Ramazan Bayramı'nı geçirecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 710 bin aracın geçtiği Bolu Dağı Tüneli'nde personel sayısı da en aza indirildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli en sakin günlerini yaşıyor. Özellikle bayram tatillerinde yaşanan yoğunlukla bilinen TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinden, bu Ramazan Bayramı'nda en az araç geçişi olacak.<br>Kısıtlama nedeniyle yalnızca izin belgesi bulunanlar ile kargo ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilen Bolu Dağı Tüneli'nde, bin ila 2 bin arasında aracın seyretmesi bekleniyor. Tünel bölgesinde görevli Karayolları personeli sayısı da en aza indirildi.<br>GEÇEN RAMAZAN BAYRAMI'NDA 710 BİN ARAÇ GEÇMİŞTİ<br>Koronavirüs salgını öncesi günlük ortalama 20 bin aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 710 bin araç geçiş yapmıştı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-05-23 16:29:57<br>

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