Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. <br>Bolu´da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Bolu Valisi Ahmet Ümit´in de katıldığı ziyarette şehit yakınları mezarların başına giderek dualar okudu. Daha sonra okunan duaların ardından, Bolu Valisi Ahmet Ümit şehit yakınları ile bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-05-24 15:34:39<br>

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