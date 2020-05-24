Bolu’da kısıtlamaya uymayan 102 kişiye ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da kısıtlamaya uymayan 102 kişiye ceza kesildi

İHA

Bolu'da, 23 Mayıs tarihinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana 102 kişiye toplam 46 bin 500 lira para ceza kesildi.

Bolu’da kısıtlamaya uymayan 102 kişiye ceza kesildi

Bolu’da, 23 Mayıs tarihinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana 102 kişiye toplam 46 bin 500 lira para ceza kesildi.
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana Bolu’da, 102 kişiye güvenlik güçleri tarafından işlem yapıldığını söyleyen Vali Ümit, toplamda 46 bin 500 lira ceza kesildiğini açıkladı. Vali Ümit’in açıklaması şu şekilde:
“Sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 24.00’ten itibaren başladı. Dün saat 10.00 ile 17.00 arasında alışverişler yapılabiliyordu. Yürüyüş mesafesindeki market, kasap, manavlardan ihtiyaçlar karşılandı. Dün saat 17.00’den itibaren kısıtlama tam anlamıyla uygulamaya konuldu. 81 ve bizim de vilayetimizde dahil olarak. Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde hem merkezimizde hem de ilçelerimizde hayatın idamesi için gerekli olan sağlık, güvenlik ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda tüm tedbirler alındı, planlar yapıldı ve uygulamaya konuldu. Bu süre içerisinde bu saate kadar 102 vatandaşımız kuralları ihlal ettikleri sebebiyle kendilerine güvenlik kuvvetlerimiz tarafından idari ceza yazıldı. Bana verilen bilgiye göre 46 bin 500 lira ceza yazılmış durumda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram sabahında yangın evlerini küle çevirdi
YEREL HABERLER Bayram sabahında yangın evlerini küle çevirdi
Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti
Bolu’da şehitler için hatim duası okundu
YEREL HABERLER Bolu’da şehitler için hatim duası okundu
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye ...
Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
Atölyesinde 'mobil solunum cihazı' da üretti
YEREL HABERLER Atölyesinde 'mobil solunum cihazı' da üretti
Bolu Dağı Tüneli en sakin bayramını geçirecek
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli en sakin bayramını geçirecek
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor TEM’in Bolu Dağı geçişi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini ...
TIR'ın taşıdığı otomobillerde rekor miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçti
YEREL HABERLER TIR'ın taşıdığı otomobillerde rekor miktarda ...
Boluspor, korona virüs testlerinden temiz çıktı
YEREL HABERLER Boluspor, korona virüs testlerinden temiz çıktı
Temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine ...
Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildi
YEREL HABERLER Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk ...
Bolu’da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi Bolu’da, yasağın ilk dakikalarında 10 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Bolu’da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne ...
Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı
Bolu'da yaylaya kar yağdı (2)
YEREL HABERLER Bolu'da yaylaya kar yağdı (2)
Bolu'da yaylaya kar yağdı
YEREL HABERLER Bolu'da yaylaya kar yağdı
Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı Bolu’ya Mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı Bolu’ya Mayıs ...
Müşterileri azalan berberler eski bayramlarını arıyor Berber Eyüp Çetin: “Bayramdan daha umutluyduk”
YEREL HABERLER Müşterileri azalan berberler eski bayramlarını ...
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
Bolu'da karantinadaki 146 kişi, memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Bolu'da karantinadaki 146 kişi, memleketlerine ...
Bolu’da, yurt dışından geldikten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, yurt dışından geldikten sonra karantina ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X