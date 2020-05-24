Bayramın ilk gününde kısıtlaması kalkan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı Mehmet Orhan: “Altı saat bir mutluluk yaşadık”

Bolu’da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması kalkan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, kent meydanında güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde saat 14.00 ile 20.00 arası kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Bolu’da yanlarında refakatçileri ile kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlar, kent meydanında bulunan süs havuzunun etrafında oturarak sohbet etti.



“Bir rahatlık gördük, bir temiz hava aldık”

Kısıtlamanın kalkması ile beraber dışarı çıkan 73 yaşındaki Mehmet Orhan, “Bugün dışarıda olduğumuzdan çok rahat ve ferah durumdayız. Çünkü, şöyle bir dünya gördük, bir rahatlık gördük, bir temiz hava aldık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden bize bugünü gösterdiği için. Yaşımıza, başımıza hürmet edip bizi bayramın birinci günü serbest etti. Altı saat bir mutluluk yaşadık” diye konuştu.

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