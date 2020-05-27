Kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarıya çıktı

<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar dışarıya çıktı.<br>81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle Bolu'da yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı. Normal günlerde az sayıda insanın bulunduğu caddelerde bile çok sayıda insan görüldü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını çıkarıp, onların da hava almasını sağladı. Yollarda da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlardan bazıları ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıktığını söylerken, bazıları da hava almak için çıktığını dile getirdi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT<br>2020-05-27 02:09:24<br>

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