Bolu’da çocuklar parkları doldurdu

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Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 014 yaş grubu çocuklar parklara giderek aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında haftada bir gün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Hava sıcaklığı düşmesine rağmen evlerinde durmak istemeyen çocuklar, parklarda doyasıya eğlendi.

Kuzenleriyle birlikte bisiklete binerek vakit geçiren Yasin Bozan, “Haftada bir gün çarşıya çıkıyoruz. Canımız sıkılınca geziyoruz. Çarşamba günleri çıktığımız için çok mutluyuz. Bugün de kuzenlerimle bisiklet kiraladık, geziyoruz” dedi.

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