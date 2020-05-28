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Arkadaşının attığı hurda kalorifer peteği üzerine düşen işçi öldü (2)- Yeniden

DHA

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Iraklı işçi öldü' haberimizi gelişmeler üzerine güncelleyerek yeniden servis ediyoruz.--------------- YENİDEN Hurda kalorifer peteği üzerine düşen Iraklı işçi öldü Adnan KARABULUT /BOLU(DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, güçlendirme çalışması yapılan bir okulda üzerine kalorifer peteği düşen Irak uyruklu Murtaza Tahir yaşamını yitirdi.  Olay, sabah saatlerinde, ilçedeki güçlendirme çalışması yapılan Yatılı Bölge İlkokulunda meydana geldi. İddialara göre bir işçi binanın 4'üncü katında bulunan hurda kalorifer peteğini...

Arkadaşının attığı hurda kalorifer peteği üzerine düşen işçi öldü (2)- Yeniden

<br>Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine<br>'Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Iraklı işçi öldü' haberimizi gelişmeler üzerine güncelleyerek yeniden servis ediyoruz.---------------<br>YENİDEN<br>Hurda kalorifer peteği üzerine düşen Iraklı işçi öldü<br>Adnan KARABULUT /BOLU(DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, güçlendirme çalışması yapılan bir okulda üzerine kalorifer peteği düşen Irak uyruklu Murtaza Tahir yaşamını yitirdi. <br>Olay, sabah saatlerinde, ilçedeki güçlendirme çalışması yapılan Yatılı Bölge İlkokulunda meydana geldi. İddialara göre bir işçi binanın 4'üncü katında bulunan hurda kalorifer peteğini aşağıya attı. Bu sırada kalorifer peteği binanın önünde çalışan Irak uyruklu Murtaza Tahir'in başına isabet etti. Mesai arkadaşları kanlar içersinde yere yığılan Tahir'i görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Murtaza Tahir olay yerinde hayatını kaybetti. Iraklı işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastanenin morguna götürülerek soruşturma başlatıldı. <br>Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine  hurda malzemeleri boşaltmakla görevli 4 kişinin gözaltına alınması kararı verildi. Polisler, olay yerinde bulunan 2 işçiyi gözaltına alırken, kaçan 2 işçinin yakalanması için çalışma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Adnan KARABULUT<br>2020-05-28 17:51:59<br>

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