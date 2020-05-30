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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Belediyesi, personel taşıyan 350 servisi dezenfekte etti

İHA

Bolu Belediyesi ekipleri, koronavirüs tehlikesine karşı 350 S plakalı servis araçlarını dezenfekte etti.

Bolu Belediyesi, personel taşıyan 350 servisi dezenfekte etti

Bolu Belediyesi ekipleri, koronavirüs tehlikesine karşı 350 S plakalı servis araçlarını dezenfekte etti.
Bolu Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadelesi kapsamında, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan gelen talep doğrultusunda, her gün binlerce işçinin kullandığı 350 “S” plakalı servis araçlarını kapsamlı olarak dezenfekte etti.
Başkan Fırat teşekkür etti
Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Belediyesi’nin şoför esnafının her zaman yanında olduğunu söyledi.
Destekleri için Bolu Belediyesi’ne teşekkür eden Fırat, “Birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen Bolu Belediyesi her zaman bizim yanımızda oldu. Bugün de tahminen 300 civarında servis aracımızın ilaçlamasını yaptık. Yolcularımız artık güvenle araçları kullanabilirler. Bu desteğinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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