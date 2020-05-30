Bolu’da kafe ve restoranlar açılmaya hazırlanıyor Bolu’da, kafe ve restoranlarda açılış hazırlıkları başladı

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 75 gündür kapalı olan restoran ve kafeler açılış hazırlıklarına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren kapanan ve 1 Haziran itibari ile tekrar müşterilerine kapılarını açacak olan kafe ve restoranlarda çalışmalar başladı. Yaklaşık 75 gün sonra müşterilerine kapılarını açacak olan kafelerde, personeller sabah erken saatlerden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Korona virüs tedbirleri için de hazırlık yapan işletmeciler, tek kullanımlık menü kullanacak. Aynı zamanda dükkanlarda sosyal mesafeye uygun oturma düzeni için çalışmalar yapıldı. Maskesiz gelen müşterilerin kafelere alınmayacağı belirtilirken, girişlerde de ateş ölçer cihazı bulundurulacak.

“Devletin vermiş olduğu kurallara nizami uyacağız”

Kafe işletmecilerinden Çetin Ateş, devletin belirlediği kurallara nizami olarak uyacaklarını söyleyerek, “Girişlere dezenfektan, ateş ölçerimizi koyacağız. Tuvalet çıkışlarına, mutfaklara dezenfektan koyacağız. Masaları yine dezenfektan ile sileceğiz. Kasiyer arkadaşımız maskeli ve eldivenli olacak. Menülerimizi kaldırdık. Tek kullanımlık A4 kağıdı kullanacağız. Oturma düzeni için 1 buçuk metre boşluk bırakarak, çapraz şekilde yerleştirdik. Tabii ki gelen insanların ateşini ölçtüğümüz gibi maske takmalarına da dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımız daha hassas olacak. Kasanın önündeki hesap birikimlerini engellemek adına masalara götürülecek. Orada kredi kartları için POS cihazlarını kullandıracağız. Kasanın önündeki birikimine engel olacağız. Tabii ki bundan sonra tedbirler nelerdir, devletin vermiş olduğu kurallara nizami uyacağız ama bizim şu andaki felsefemiz hijyen, temizlik ve sosyal mesafeye uyacağız” şeklinde konuştu.

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