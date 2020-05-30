Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- BOLU´da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafeteryalar ve restoranlar, 1 Haziran günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak. Bolu'da da kafeterya ve restoranlarda açılış hazırlıkları başladı. Masa sayıları azaltılırken, masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakıldı. Ayrıca dezenfekte çalışması yapıldı.<br>Kafeterya sahibi Çetin Ateş, "Kafeteryalara ve restoranlara girerken ateş ölçümü yapılacak, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilecek. Müşteriler hesaplarını masalarda ödeyecek. Sosyal mesafeye uyulacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-05-30 17:57:40<br>
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