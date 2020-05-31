Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından hazırlıklarını devam ediyor. Altınordu maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. 5´e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ve taktik oyunu ile sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Oyuncuların ısınma koşusu <br>-Gol vuruşundan görüntüler<br>-Teknik direktör Fırat Gül´ün görüntüleri<br>-Detaylar<br>DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-05-31 14:29:55<br>

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