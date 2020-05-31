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Bolu’da halı sahalar 1 Haziran’a hazırlanıyor Halı saha işletmecisi Bülent Soysal: “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı”

İHA

Bolu'da korona virüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından 75 gün sonra kapılarını açacak olan halı sahalarda hazırlıklar tamamlandı.

Bolu’da halı sahalar 1 Haziran’a hazırlanıyor Halı saha işletmecisi Bülent Soysal: “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı”

Bolu’da korona virüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından 75 gün sonra kapılarını açacak olan halı sahalarda hazırlıklar tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde kapanan halı sahalar, 1 Haziran’dan itibaren kapılarını tekrar açacak. Bolu’da da korona virüs tedbirlerine uyacak şekilde 1 Haziran’a hazırlanan halı sahalarda dezenfekte işlemleri tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında halı sahaların soyunma odası, kafeterya ve duş bölümleri kullanılmayacak. Öte yandan ayakkabı kiralama ve açık içecek satımı da yasaklandı.

“Etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden ayrılacaklar”
Bolu’da halı saha işletmecisi Bülent Soysal, müşterilerin etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden hemen ayrılacaklarını söyleyerek, “Bu önlemlerde Cumhurbaşkanlığımızın açıklamış olduğu bazı önlemler var. Bu önlemler doğrultusunda artık soyunma odaları kullanılmıyor. Gelen müşterilerimiz, sporcularımız kendi şahsi araçları ile hazır bir şekilde gelecekler. Girerken ateşlerini ölçeceğiz. Stabil bir şekilde el dezenfektanlarını vereceğiz. Dezenfekte işleminin ardından maçlarını rahat bir şekilde oynayabilecekler. Akabinde daha öncesinde sporcularımız duş alabiliyorlardı. Artık pandemi süreci sona erene kadar duş işlemleri gerçekleşmeyecek. Sporcularımız buradaki etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

“Sürekli olarak telefonlarımız çalıyor”
Halı sahaların açılacağının duyurulmasının ardından sürekli olarak telefonlarının çaldığını söyleyen Soysal, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı. Sürekli olarak telefonlarımız çalıyor. Eski abonelerimiz, müşterilerimiz arayarak saatlerini yenileyerek gelmek istediklerini bize iletiyorlar. Biz de bu doğrultuda talebin yoğun olması insanların spor yapmayı ne kadar özlediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada inşallah yarından sonra bakalım sporcularımızı rahat bir şekilde ağırlayacağız” şeklinde konuştu.

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