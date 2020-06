78 yaşındaki kadının aylar sonra dükkanını açma heyecanı

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) - BOLU´da 45 yıldır esnaflık yapan Kadriye Özgören (78), normale dönüş kapsamında kaldırılan yasaklar sonrası çeyizci dükkanını açtı. Özgören, "Çok mutlu oldum. Evde çok sıkılmadım ama dükkan daha başka" dedi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde alınan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası, 45 senedir çalıştırdığı dükkanını kapatmak zorunda kalan Kadriye Özgören, normale dönüş kapsamında kaldırılan yasaklar sonrası kepenklerini açtı. Sabah saatlerinde çeyizci dükkanına gelen Kadriye Özgören, dükkanını temizleyip çalışmaya başladı. Komşuları ile de sohbet eden Özgören, arkadaşları ile hasret giderdi. <br>'EVDE ÇOK SIKILMADIM AMA DÜKKAN DAHA BAŞKA'<br>45 yıldır esnaflık yapan Kadriye Özgören, "Çok mutlu oldum. Evde çok sıkılmadım ama dükkan daha başka. Geldim 2,5 aydır görmediğim komşularımı gördüm. Oturduk kahvelerimizi içtik, sohbet ettik. Şu an çok mutluyum. Dükkanımın temizliklerini yaptım" dedi. <br>'TEMASTAN KAÇINIYORUM' <br>Özgören, "Dükkanda kolonya bulunduruyorum. Maskemi takıyorum. Temastan kaçınıyorum. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Her gelenin eline kolonya döküyorum. Tedbirlerimi alıyorum. Şuanda çok talep yok. İşler durgun ama evde olmaktansa dükkanda bulunmak daha iyi. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bizim gibi yaşlı insanlar dikkat etmeli. Dükkanımı açtığım için çok mutluyum" diye konuştu. <br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-01 16:05:18<br>

