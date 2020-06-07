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Bolu’da binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı Kök boğaz çürüklüğü hastalığı binlerce dönümlük tarım arazisine zarar verdi

İHA

Bolu'da, yaşanan olumsuz hava koşulları ve azotlu gübreleme sonucunda binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı görülmeye başlandı.

Bolu’da binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı Kök boğaz çürüklüğü hastalığı binlerce dönümlük tarım arazisine zarar verdi

Bolu’da, yaşanan olumsuz hava koşulları ve azotlu gübreleme sonucunda binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı görülmeye başlandı.
Bolu’da, Mayıs ayı başından itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda zirai don meydana geldi. Yaşanan zirai don sonrasında çiftçilerin boğaz doldurma işlemi ve havaların yağışlı devam etmesinden dolayı 15 köy, ova köyleri ve yüksek kesimlerde yetiştirilen arpa, buğday ve hububat ürünlerinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı. Yeteri kadar havalanma yapılmayan, aşırı sulama ve azotlu gübrelemenin yapıldığı seralarda da hastalık belirtileri görüldü. Hastalık nedeniyle binlerce dönümde yetiştirilen sebze fidesi zarar gördü. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından gelen şikayetler üzerinde Bolu Ziraat Odası, çiftçilerin ürünlerini kurtarabilmeleri için doğru ilaçlama yapılması konusunda bilgilendirme yaptı.

“Ürünler büyük zarar görmüştür”
Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, yaşanan hastalık sonucunda ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyleyerek, “Bu hastalık yüzünden çiftçimiz biraz zor durumda. Çiftçimizin bu yağmurlardan dolayı buğday, arpa gibi ürünleri büyük zarar görmüştür. Son zamanlarda bir don olayı oldu. Tabi inşallah, çiftçilerimiz bu işi toparlayabilir. Bolu’daki yağmurlardan dolayı her sene bu sıkıntımız oluyor. Bolu’da 300 dekar, Seben’de 200 dekar, Mudurnu’da 500 dekar, Göynük’te yine 500 dekara yakın, Kıbrıscık’ta ve Dörtdivan’da var. Bir Yeniçağa ve Mengen’de yok. Diğer bütün ilçelerimizde var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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