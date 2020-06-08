Pazarcıların 'tezgâh' mücadelesi

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, şehir dışından gelerek semt pazarında tezgâh açmak isteyen esnafa izin verilmedi. Kendilerine izin verilmemesine tepki gösteren esnaf, yapılan görüşmelerin ardından tezgâhlarını açtı.<br>Sakarya´dan gelerek Bolu´nun İhsaniye Mahallesi´nde kurulan semt pazarında tezgâh açmak isteyen esnafa, polis ve zabıta ekipleri izin vermedi. Esnaf karara tepki gösterirken, uygun fiyata ürün satmaları nedeniyle diğer pazarcılar tarafından şikayet edildiklerini belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından pazarcı esnafı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ile cep telefonuyla görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından şehir dışından gelen esnafın tezgâh açmasına izin verildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-08 14:50:43<br>

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