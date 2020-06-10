Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş' dedi

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, durdurulan bir araçta yapılan aramada yufkaların arasına gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. A.K. (20) adliyeye sevk edilirken, babası ise montunu oğlunun başına geçirerek, "Çekmeyin, ne olmuş yani" dedi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul´a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde takibe alınan araç durdurularak arama yapıldı. Araçta, 3 paket yufka bulan ekipler, yufkaların arasına gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, babasının adliye merdivenlerinde oğlu A.K.´nin başına montunu geçirerek, gazetecilere, "Çekmeyin, ne olmuş yani" demesi dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-10 15:53:36<br>
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