Bolu'da dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.<br>Bolu'da öğleden sonra dolu ve sağanak etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve sağanak sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. Dolu, yarım saat sonra etkisini yitirdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-12 19:16:53<br>
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