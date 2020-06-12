Bolu’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

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Bolu’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle kentin farklı noktalarında su birikintileri oluştu.

Bolu’da akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman saçaklarının altında ve otobüs duraklarında dakikalarca dolu ve yağmurun geçmesini bekledi. Kentin işlek caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde apartmanların giriş katlarında da su baskınları yaşandı.

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