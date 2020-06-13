Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Hoparlör içine gizledikleri uyuşturucu hap ve metanfetaminle yakalandılar Narkotik ekipleri, uyuşturucu operasyonunda şehit polis Özcan’ı unutmadı

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Bolu’da, uyuşturucu operasyonunda hoparlör içerisine gizlenmiş 1454 adet uyuşturucu hap ve 0,36 gram metanfetaminle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler, yakaladıkları uyuşturucu haplarla şehit polis Erman Özcan’ın ismini yazdı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen otomobil, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta yapılan aramada hoparlörün içerisine gizlenmiş 1453 adet uyuşturucu hap, 2 parça halinde toplam ağırlığı 0,36 gram metanfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan araç sürücüsü Y.T. (34) ve F.K. (44) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik ekipleri ise, yakaladıkları uyuşturucu haplarla Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken şehit olan polis memuru Erman Özcan’ın ismini yazdı.

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